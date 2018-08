Adem Ljajic potrebbe lasciare nelle prossime ore il Torino per trasferirsi al Besiktas ma, per far sì che la trattativa si chiuda, la società granata e quella turca devono trovare quell'accordo che ancora non c'è.



Il Torino per lasciare partire Ljajic vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro, il Besiktas invece per il momento ha presentato solamente offerte per il prestito, al massimo con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il braccio di ferro tra le due società sta continuando.