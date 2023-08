La permanenza al Torino di Mergim Vojvoda non è ancora sicura. Anche se mancano ormai poche ore alla fine della sessione estiva di calciomercato, il futuro del terzino kosovaro continua a essere in bilico. Sulle tracce del numero 27 granata c'è il Besiktas e nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra le parti.



Per il Torino Vojvoda non è incedibile, anche perché il suo contratto scadrà il prossimo anno e le parti sono lontane da un accordo per il rinnovo: se dovesse arrivare l'offerta giusta, quindi, il terzino verrà lasciato partire.