Non è un buon momento per il Torino e il bilancio lo dimostra: nel 2020 la società granata ha chiuso un segno meno per la terza volta consecutiva. Sono 19 i milioni persi lo scorso anno: in questa cifra ha pesato in maniera pensate la pandemia di Covid.



Nel 2017 la società granata aveva chiuso con un utile di 37,2 milioni di euro da quel momento in poi i bilanci sono però stati sempre in negativo per una perdita complessiva di 45 milioni di euro (tenendo conto anche dei 19 milioni persi nel 2020).