Arrivano brutte notizie per Urbano Cairo dagli Stati Uniti: il fondo Blackstone ha depositato ufficialmente, presso i giudici della Supreme Court di New York, la richiesta di unificare le due cause contro RCS e contro il presidente del Torino, per il caso dell'immobile di via Solferino a Milano. Blackstone ha chiesto un risarcimento di 600 milioni di dollari, pari a 505 milioni di euro.



Di questi 600 milioni di dollari, 300 milioni sono per la mancata rivendita dell'immobile ad Allianz e di altri 300 milioni di relativi danni.