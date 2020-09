Sembra fatta per il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Koffi Djidji dal Torino allo Spezia, tanto che il difensore non era neanche stato convocato per la trasferta dello scorso sabato a Firenze.



Ora però la trattativa si è bloccata. Il difensore resta comunque sul mercato ed è tornato a sperarci il Crotone, altra società che si era dimostrata interessata al giocatore e già nelle scorse settimane aveva avviato i contatti per averlo. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri.