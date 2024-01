Torino: bloccato un difensore già allenato da Juric, ma a una condizione

Fa sapere Gianluca Di Marzio che il Torino sta pensando di puntellare il proprio reparto difensivo. Infatti in caso di un eventuale cessione di David Zima i granata avrebbero bloccato Matteo Lovato, già allenato da Ivan Juric ai tempi del Verona, ora alla Salernitana. Il difensore classe 2000 che tra le altre ha anche giocato con Cagliari e Atalanta non ha mai fatto definitivamente quel salto che era lecito aspettarsi viste le caratteristiche del giocatore. Le sue abilità migliori le aveva fatte vedere proprio a Verona , l'obiettivo dovrebbe essere quello di tornare su questi livelli. Del resto è ben noto a tutti il lavoro che Juric è in grado di fare con i difensori centrali, basti pensare a come abbia migliorato Gleison Bremer, ora totem difensivo della Juventus, o per restare più nel presente alla grandissima crescita che sta avendo in questa stagione Alessandro Buongiorno, che ha attirato l'interesse di top club italiani ed europei. Il calciatore fin qui conta 11 presenze in campionato ma solamente il 50% da titolare, perché spesso gli vengono preferiti Gyomber, Fazio o Pirola. Il suo contratto scade nel 2027.