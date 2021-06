La trattativa tra il Torino e il Bologna per il possibile passaggio di Riccardo Orsolini alla corte di Ivan Juric è ancora ben lontana dalla conclusione: le richieste economiche fatte dal club emiliana sono ritenute eccessive dal presidente Urbano Cairo che sta ora prendendo tempo.



Nel frattempo il dt Davide Vagnati sta valutando anche altre opzioni per la trequarti campo, ma non è l'unica: il Torino sta infatti portando avanti anche la trattativa per Junior Messias del Crotone.