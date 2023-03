Torino-Bologna (lunedì 6 marzo con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Ricci, Juric deve fare a meno degli infortunati Zima, Lazaro, Vieira, Vlasic e Pellegri. Aina, Linetty e Karamoh partono in vantaggio nei ballottaggi con Adopo, Vojvoda e Seck.

Dall'altra parte Thiago Motta recupera Arnautovic, che dovrebbe partire dalla panchina confermando l'undici iniziale che ha battuto l'Inter.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Ola Aina; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.