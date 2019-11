Con la sessione invernale di calciomercato sempre più vicina, stanno iniziando a prendere piede le prime trattative. Tra queste ce n'è anche una tra Torino e Bologna per Simone Edera, attaccante che già nella scorsa stagione aveva vestito per alcuni mesi la maglia rossoblù.



Edera è molto stimato dal tecnico Sinisa Mihajlovic, che lo aveva lanciato proprio al Torino, e lo vorrebbe ancora allenare al Bologna. In questa stagione, con Walter Mazzarri, non ha mai visto il campo: la trattativa per il suo passaggio al club emiliano può quindi avere esito positivo.