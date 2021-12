Il quinto match della 17esima giornata di Serie A sarà il lunch match delle 12.30 di domenica 12 dicembre 2021 che vedrà affrontarsi il Torino e il Bologna. Due squadre che stanno attraversando un momento differente con gli ospiti allenati da Sinisa Mihajlovic che hanno visto allontanarsi la zona piazzamenti europei con il ko nel derby dell'Appennino contro la Fiorentina. Più complicata la gestione del Torino di Ivan Juric, che dopo un inizio positiva ha chiuso le ultime 5 partite con solo 1 vittoria all'attivo e tante emergenze infortuni.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Il match tra Torino e Bologna andrà in scenda a partire dalle 12.30 all'Olimpico Grande Torino e sarà visibile sia sulla piattaforma DAZN che su Sky Sport. Inoltre sarà possibile seguire la partita in streaming sull’app DAZN, su NOW tv e su Sky Go attraverso Pc, tablet e smartphone.



PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.