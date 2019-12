Fra i giocatori che dovrebbero lasciare il Torino alla riapertura del calciomercato c'è anche Simone Edera. L'attaccante infatti non rientra più nei piani della società granata e da tempo il suo procuratore è alla ricerca di una nuova sistemazione per lui. Tra le società maggiormente interessate a Edera c'è il Bologna.



Non è un mistero che Sinisa Mihajlovic sia un grande estimatore dell'ex Primavera granata: è stato proprio il tecnico serbo a lanciarlo in serie A quando allenava al Torino. Ora la trattativa tra il club granata e quello rossoblù sta proseguendo.