Riccardo Orsolini è nel mirino del Torino, Lyanco piace invece al Bologna ma uno scambio tra i due giocatori non ci sarà. Entrambe le trattative sono in piedi ma i dirigenti delle due società sembrano intenzionati a intavolare trattative separate per i due giocatori.



Al momento su entrambi i fronti c'è ancora molta distanza e la fumata bianca, sia per quanto riguarda l'eventuale passaggio di Orsolini al Torino che per quello di Lyanco al Bologna, ad oggi è ancora distante.