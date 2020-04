Prosegue il corteggiamento del Torino nei confronti di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il Milan, è considerato l'obiettivo numero uno per rinforzare la squadra granata per la prossima stagione. Il ds Massimo Bava ha già avviato i contatti con Mino Raiola, il procuratore del calciatore.



E nuovi contatti sono previsti per i prossimi giorni: l'obiettivo del dirigente granata è quello di ottenere al più presto il sì di Bonaventura, in modo da battere la concorrenza dell'Atalanta e della Fiorentina.