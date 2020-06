A fine stagione lascerà il Milan, ma nel frattempo Giacomo Bonaventura ha tutta l'intenzione di dare il proprio contributo per portare i rossoneri il più in alto possibile in classifica: al proprio futuro per ora non sta pensando. Per questo motivo ha al momento preso tempo con il Torino, che si è già fatto avanti per cercare di arrivare un accordo e anticipare così la concorrenza.



Bonaventura darà una risposta al club granata solamente quando l'attuale campionato sarà concluso.