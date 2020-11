Tra i volti nuovi del Torino in questa stagione ci sono Nicola Murru e Federico Bonazzoli: entrambi sono arrivati in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria ma, entrambi, quando sono stati impiegati non hanno mai convinto pienamente.



Ad oggi sembra dunque improbabile che il Torino possa esercitare le clausole per i riscatti dei cartellino del terzino e dell'attaccante che, a fine stagione, potrebbero quindi fare ritorno alla Sampdoria. A meno che il loro rendimenti non cresca in maniera cospicua.