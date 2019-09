Kevin Bonifazi, difensore del Torino, ha parlato a Torino Channel a pochi giorni dalla partita con il Lecce: "Quella contro l'Atalanta è stata una grande vittoria, che ci ha dato tanto. Contro l'Atalanta è sempre difficile, in questo momento della stagione lo era ancora di più perché venivamo da due gare in pochi giorni. E' stata una vittoria di gruppo. La sosta l'abbiamo vissuta come sempre, col sorriso e faticando sul campo. Ci ha dato modo di lavorare in modo più equilibrato, anche se il mister ci ha fatto correre tanto".