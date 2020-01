L’affare s’ingrossa. Si aggiunge un altro nome sull’autostrada delle trattative tra Torino e Bergamo. Dopo Barrow e Bonifazi (e a suo tempo Edera), spunta a sorpresa anche Iago Falque. Che disputò con Gasperini uno dei suoi migliori campionati da quando è in Italia: 13 gol da jolly offensivo nella stagione 2014-’15.



Ma non è finita qui. Perché adesso viene improvvisamente a galla anche un grande segreto: un prolungamento contrattuale “strategico”, per il giovane difensore. Bonifazi non ha più un contratto fino al 2022 da 450 mila euro netti, ma sino al 2024 con uno stipendio che sfiora il milione. Il rinnovo, non siglato nei giorni scorsi ma già da qualche tempo, di sicuro ancora nel 2019, è stato tenuto segreto dal Torino.



Sempre secondo Tuttosport, sono una decina le squadre interessate a Bonifazi: Atalanta e Fiorentina sono i club più interessati, davanti al Parma e al Bologna. Ma tentativi sono stati fatti anche da Verona, Lecce, Spal, Genoa. Pure il Cagliari ha “griffato” più di un sondaggio. In questo momento i bergamaschi appaiono davanti a tutti, la Fiorentina insegue a spron battuto.



Anche Barrow, 21enne eclettico attaccante dell’Atalanta, impiegabile sia da prima sia da seconda punta, tatticamente accostabile anche a Belotti e Verdi in un 3-4-3, è chiuso dalla grande concorrenza che c’è in attacco a Bergamo. Così come Bonifazi, anche Barrow ha chiesto di essere ceduto per trovare più spazio e nuovi stimoli. Il ds granata Bava lo voleva già ad agosto, quando propose invano uno scambio con Edera. E’ ripartito alla carica, ha superato in velocità il Bologna e ora si trova in pole nei dialoghi sia con l’attaccante sia con il ds nerazzurro Sartori. Oltre al Toro e agli emiliani, lo hanno chiesto anche Spal, Verona, Parma, Anderlecht, Tolosa e Montpellier. E pure lui, come Bonifazi, è valutato sui 15 milioni: anche in questo caso troppi secondo i candidati acquirenti (col Torino è possibile realizzare uno scambio sia di cartellini con conguaglio, sia di prestiti con diritti di riscatto: ma per ora non c’è un’intesa tra i club sulle valutazioni economiche).



In questo scenario, che oggi svilupperà nuovi contatti tra Torino, Atalanta, Bologna e Fiorentina, si dipana l’ultima sorpresa: il club bergamasco sta valutando anche Iago Falque. Per sostituire Barrow cerca un jolly offensivo e il Toro, si sa, è disposto a cedere pure lo spagnolo (in scadenza già nel 2022), oltre al baby Millico (ma solo in prestito: Chievo in pole) e, come noto, Zaza (anche in questo caso Cairo chiede 15 milioni). Per Iago si sono mossi anche Genoa e Sampdoria.