Tra i giocatori che si stanno mettendo maggiormente in luce nella Spal che, per la seconda stagione consecutiva, si sta avvicinando alla salvezza c'è Kevin Bonifazi. Il difensore di proprietà del Torino a fine stagione potrebbe rientrare alla base ma se la squadra di Walter Mazzarri non dovesse riuscire a centrare la qualificazione a una coppa europea il suo futuro potrebbe essere ancora in biancoazzurro.



Essendo cresciuto nella Primavera granata, Bonifazi al Torino potrebbe essere utile per quanto riguarda la lista Uefa. Senza coppe europee, con meno partite da giocare, la società granata potrebbe infatti decidere di lasciare il difensore per un'altra stagione alla Spal.