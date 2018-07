Inizia con un 14 alla Bormiese la stagione 2018/2019 del Torino. La squadra di Walter Mazzarri dà spettacolo nella prima uscita stagionale grazie anche a un Andrea Belotti in grande spolvero autore di ben cinque nei primi quarantacinque minuti. Bene anche Falque e Acquah, autori di una doppietta a testa, rimandato invece il neo acquisto Meité.



Torino Bormiese 14-0



Marcatori: pt 8' Belotti, 12' Lukic, 16' Belotti, 17' Falque, 22' Berenguer, 25' Falque, 30' Belotti rig., 36' Belotti, 43' Belotti, st 3' Acquah, 33' Butic rig., 37' Acquah, 38' Ferigra, 44' Butic



Torino primo tempo (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Berenguer; Falque; Belotti. A disp. Ichazo, Zaccagno, Ferigra, Bianchi, Gilli, Fiordaliso, Acquah, Rowan, Meité, Valdifiori, Parigini, Kone, Adopo Butic. All. Mazzarri.



Torino secondo tempo (3-5-1-1): Ichazo; Ferigra, Rowan, Bianchi; Fiordaliso (st 30' Gilli), Meité, Valdifiori, Acquah, Parigini; Kone (st 30' Adopo); Butic. A disp. Zaccagno All. Mazzarri



Bormiese (4-3-3): Rocca; A. Giacomelli, M.Martinelli, Berbenni, Montini; Viviani, Capelli, Zappa; Occhi, Moroni, Alberti. A disp. Pozzi, M. Giacomelli, G. Martinelli, Paganini, Romani, Verona, Binda, Gasperi, Sosio, Cantoni, Bianchini, Trabucchi, Luzzi, Diallo. All. Menegola.



Arbitro: De Angeli