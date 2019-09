Buone notizie per Walter Mazzarri che contro la Sampdoria potrà regolarmente contare su Salvatore Sirigu. Il portiere del Torino, durante la partita di lunedì contro il Lecce, aveva rimediato una botta alla schiena che ha messo un po' di apprensione al popolo granata.



L'estremo difensore granata si è però completamente ristabilito e domenica sarà regolarmente in campo a difendere la porta del Torino nella delicata trasferta in casa della Sampdoria.