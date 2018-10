Un gol, un assist e il premio di migliore in campo al termine di AEK Atene-Aris Salonicco 4-0: per Lucas Boyé è stata una domenica assolutamente da ricordare.



Dell'ottima prestazione dell'attaccante argentino saranno contenti anche il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Perché? Perché Boyé quest'estate si è trasferito all'AEK Atene con la formula del prestito con diritto di riscatto e se continuerà a giocare come ha fatto ieri sarà più semplice che la società greca decida di investire sull'attaccante a fine anno.



Se l'AEK Atene dovesse riscattare il cartellino di Lucas Boyé, il Torino dalla sua cessione ricaverà 7.5 milioni di euro.