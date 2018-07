Lucas Boyé è sempre più vicino a diventare un calciatore dell'AEK Atene. L'attaccante questa mattina ha lasciato il ritiro a Bormio della squadra granata ed è pronto a partire per la Grecia dove giocherà nella prossima stagione.



La formula della cessione dell'attaccante dal Torino all'AEK Atene è quella del prestito con diritto di riscatto in favori della società ellenica a 7.5 milioni di euro. Boyé non rientra più nei piani della società del presidente Urbano Cairo che già lo scorso gennaio lo aveva ceduto in prestito al Celta Vigo.