Uno dei migliori del Torino in questa prima parte di stagione è stato certamente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha fornito sempre prestazioni di altissimo livello riuscendo ad annullare tutti gli attaccanti che ha dovuto marcare. Anche per questo la partita di domenica contro il Napoli sarà per lui un vero e proprio esame: di fronte avrà Victor Osimhen, l'attaccane più in forma del campionato.



Finora nessuno è riuscito ad arginare il centravanti nigeriano, toccherà a Bremer provarci.