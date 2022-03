Gleison Bremer nell'ultimo Torino-Inter è stato uno dei migliori in campo e non solo per il gol segnato che ha permesso alla squadra granata di passare momentaneamente in vantaggio.



La sua prestazione è stata apprezzata anche dai dirigenti nerazzurri che, non appena il campionato terminerà, cercheranno di portare l'assalto decisivo per acquistare proprio il difensore brasiliano. Il dt del Torino Davide Vagnati non chiuderà alla cessione di Bremer, anzi, è pronto ad ascoltare l'offerta che gli presenterà Beppe Marotta.