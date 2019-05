Dopo essere stato uno dei protagonisti nell'ultimo derby della Mole, Gleison Bremer nella partita di domenica contro il Sassuolo tornerà ad accomodarsi in panchina: al suo posto nella difesa del Torino tornerà Emiliano Moretti.



Moretti era stato costretto a saltare la partita contro la Juventus perché squalificato, in una partita delicata come lo è quella contro la Juventus Walter Mazzarri preferisce affidarsi all'esperienza del suo numero 24. Completeranno il reparto difensivo, davanti a Salvatore Sirigu, i titolatissimo Armando Izzo e Nicolas Nkoulou.