Gleison Bremer ha convinto il Torino. Arrivato per poco meno di 6 milioni di euro dall'Atletico Mineiro, ora la sua valutazione di mercato supera abbondantemente i 20 milioni. Secondo Tuttosport, il brasiliano è un punto fermo del futuro così come il suo connazionale Lyanco. Invece tutto il resto della difesa granata è in bilico: Izzo, Nkoulou e Djidji.