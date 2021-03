Il difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer è negativo all'ultimo test Covid-19. Il giorno dopo aver recuperato Karol Linetty, l'allenatore Davide Nicola ritrova anche il calciatore classe '97. Restano a questo punto solo tre calciatori positivi, ovvero Nkoulou, Singo e Belotti.



IL COMUNICATO - Questo intanto il report dell'allenamento odierno: "Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della partita di domenica 14 marzo contro l’Inter. Davide Nicola, dopo il riscaldamento muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e poi una partitella con campo e minutaggio ridotti. A chiudere l’allenamento odierno un programma sulla parte atletica. In gruppo Karol Linetty che ha seguito una tabella personalizzata".