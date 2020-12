Al termine di Torino-Sampdoria 2-2, Gleison Bremer ha così commentato la partita ai microfoni di Torino Channel:



"Abbiamo iniziato bene la partita. Ma quando siamo rientrati nel secondo tempo abbiamo abbassato il livello. Noi parliamo sempre il giorno dopo le partite. Stiamo lavorando tanto. Anche il mister ci dice che stiamo crescendo e quando guardiamo i video lo vediamo. Qualche settimana fa questa partita l’avremmo persa. Abbiamo rischiato di perdere la partita. Stiamo ancora imparando. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma stiamo crescendo. Ho già giocato a 4 in Brasile e a 3 con Mazzarri. Per me è uguale, ma quando giochiamo a 3 posso essere più aggressivo".