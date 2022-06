Gleison Bremer ha terminato le sue vacanze in Brasile e sta tornando in Italia dove, insieme al Torino, dovrà decidere il proprio futuro. Le richieste per il difensore brasiliano non mancano di certo, sia in Italia che in Inghilterra ci sono club di prima fascia interessare a lui.



Il Torino ha fretta di chiudere la trattativa per la cessione di Bremer: i soldi che arriveranno dalla sua cessione serviranno infatti a finanziare il mercato in entrata in questa sessione di mercato.