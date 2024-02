Torino, buone notizie: torna Buongiorno

Alessandro Buongiorno è tornato a disposizione di Ivan Juric. Il difensore, che circa un mese fa aveva riportato la lussazione alla spalla nella trasferta di Cagliari, ha da qualche giorno ripreso ad allenarsi e da ieri è tornato in gruppo e potrà essere fra i convocati sabato sera, quando il Torino ospiterà la Fiorentina in quello che è un vero e proprio contro diretto per la zona Europa.



Il recupero di Buongiorno è fondamentale per il Torino, che nel corso dell'ultima partita di campionato, quella contro la Roma, ha perso per infortunio Matteo Lovato, che in queste settimane ha sostituto al centro della retroguardia il numero 4. Ma il ritorno di Buongiorno è importantissimo anche per una questione puramente tecnica: la sua assenze in quest'ultimo mese si è fatta sentire e riaverlo a disposizione potrà ridare alla difesa un po' della solidità persa.



Il punto interrogativo è però riguardo alla condizione fisica del vicecapitano granata, che per circa un mese non ha potuto allenarsi e in questi giorni Juric dovrà capire se potrà fare affidamento su Buongiorno per tutta la partita contro la Fiorentina o se dovrà programmare una staffetta con Saba Sazonov.