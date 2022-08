Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Lazio:



"Un punto positivo, anche se c'è rammarico perché ci è mancato quel gol per vincere. La squadra però ha fatto bene. Abbiamo iniziato alti e subito forte, lavoriamo così durante la settimana per esserlo per tutti i 90'. Ci siamo riusciti il primo tempo ma la squadra ha fatto un'ottima partita".



DOPO BREMER - "Bremer per noi è stato un ottimo giocatore ma è il passato, ci sono tanti ragazzi come me e Schuurs che hanno voglia di fare e di dimostrare. Faremo il massimo e faremo bene".



LUKIC - "Si è già detto molto in settimana. Ora pensiamo tutti a lavorare e alla prossima partita".