Il Torino sta vivendo giornate di lavoro intenso nel ritiro di Bad Leonfelden. Tra le tante voci di mercato, soprattutto per le cessioni, e ko in amichevoli, i granata stanno preparando una nuova stagione con Juric, dopo la buona annata passata.. Dopo un paio di stagioni di apprendistato, il giovane difensore è pronto ad assumersi sempre più responsabilità. Ha parlato in conferenza stampa e non ha lesinato pareri su tutti i temi caldi.- "Il test con l’Eintracht Francoforte ci è servito, abbiamo provato le cose che Juric ci ha detto durante gli allenamenti. Ovviamente nelle gambe avevamo un po’ i carichi di lavoro di questi giorni e quindi la stanchezza si è fatta sentire, ma".- "Per la prossima stagione sono fiducioso, io mi alleno sempre bene, mi impegno e cercherò di giocare sempre più partite. D'altronde ormaiAnche con l’Eintracht ci sono andato vicino, però, purtroppo, il gol non è ancora arrivato.- "e vedremo che cosa succederà. Se andasse, ci mancherà tanto come. Ma auguro a entrambi il meglio per trovare la loro strada".- "Gli ultimi arrivati sono. Innanzitutto mi sembrano due bravi ragazzi ed è importante che riusciamo a trasmettere loro quello che vuole il mister e in questo la squadra li può aiutare molto. E loro ci possono dare le qualità che hanno per aiutarci durante il campionato”.- “L’università fortunatamente va bene: ho finito gli esami a, mi manca solo la tesi. Non riuscirò a consegnare la tesi entro fine luglio per il ritiro ma in teoria a febbraio dovrei laurearmi, se tutto andrà bene”.- "è un giovane che mi sta impressionando, con i tedeschi ha fatto un grande gol, deve continuare così”.- "Mi sento pronto per essere undella squadra. Con i compagni anche più grandi, Lukic e Bremer, ci confrontiamo spesso, ma in generale con chi ha giocato un po’ di più e mi sento parte del gruppo eCi penso ed è normale che sia così. Qualche anno fa ai tempi della Primavera avevo letto i nomi dei caduti aed era stato molto emozionante. Vedremo quello che succederà in futuro”.