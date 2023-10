Il Torino ha perso Perr Schuurs, la cui stagione è praticamente finita, ma per la partita di sabato contro il Lecce potrà in parte consolarsi con il ritorno di Alessandro Buongiorno, che si è ormai ristabilito dall'infortunio muscolare patito nella trasferta in casa della Lazio. Buongiorno tornerà a occupare la sua posizione al centro della difesa, reparto che sta attraversando una vera e propria emergenza.