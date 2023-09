Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, parla a Dazn dopo il match vinto per 3-0 sulla Salernitana: "Siamo contenti, abbiamo lavorato duro, un successo importante per la continuità. Se sono rimasto anche per queste emozioni? Sì, sono rimasto anche per questo, una grande emozione. Sicuramente è stato un momento di grande scelta da parte mia. Ho pensato tanto e alla fine ha vinto il cuore, sono contento sia andata così".