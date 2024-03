Torino, Buongiorno: 'Lotteremo fino all'ultimo per l'Europa. Non vedevo l'ora di tornare'

Nel post partita di Torino-Fiorentina, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di Dazn, dando la sua lettura dello 0-0 arrivato sul campo dello Stadio Olimpico Grande Torino. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Questa è stata una partita dura, con tanti contrasti, tante palle lunghe, ma ci eravamo preparati. Sono contento di essere tornato in campo e del clean sheet, dobbiamo continuare a lavorare così".



PUNTO PESANTE - "Sì, assolutamente. Nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni, ci hanno annullato un gol, ma dopo essere rimasti in 10 è diventata più dura. Siamo comunque stati uniti, compatti, siamo ripartiti quando potevamo... Siamo contenti".



COSA VI SIETE DETTI ALL'INTERVALLO? - "Di rimanere concentrati, di rimanere sul pezzo, senza pensare agli episodi..."



L'EUROPA? - "Ci pensiamo, assolutamente. Ci proveremo fino all'ultimo, daremo tutto. Sono convinto che facendo partite così, andremo bene".



L'EUROPEO - "Infatti non vedevo l'ora di tornare per far vedere a Spalletti che ci sono, anche per marzo posso dare una mano. Bisogna continuare a lavorare e a migliorarsi per arrivare pronti all'Europeo".