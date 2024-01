Torino, Buongiorno non si blinda: 'Contento delle parole del presidente, in estate vedremo'

Intervistato da Dazn nel post-partita della sfida pareggiata 0-0 contro il Genoa, il difensore del Torino e uomo mercato che piace a Inter, Milan e Juve, Alessandro Buongiorno, è tornato a parlare del suo futuro, non blindandosi.



LAVORIAMO PER MIGLIORARE - “Forse è mancata un po’ di qualità ma sono contento perché la squadra ha messo tutto. Abbiamo lottato su un campo difficile dove anche le big non sono riuscite a vincere. Ora ci riposiamo poi penseremo alla prossima. Noi lavoriamo per migliorare ogni giorno a partire dalla fase difensiva mettendo mattoncino su mattoncino. Siamo soddisfatti e dobbiamo continuare su questa strada".



EUROPA - "Se ci pensiamo all'Europa League? Noi pensiamo a fare più punti possibili, poi vediamo dove arriveremo”



FUTURO E MERCATO - “Sono felice delle parole del presidente che mi rendono orgoglioso. In estate abbiamo fatto questa scelta di rinnovare e sono molto contento di questo. Poi in estate vedremo cosa accadrà, ma per ora sono molto contento".