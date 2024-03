Torino, Buongiorno: 'Per l'Europa ci proviamo. Sono rimasto per senso di appartenenza'

Alessandro Buongiorno, prima di raggiungere il ritiro della Nazionale a Coverciano, è stato protagonista di un evento Panini a Torino a margine del quale ha rilasciato anche alcune dichiarazioni riguardo proprio alla squadra granata: "L'obiettivo è quello di qualificarci per le Coppe europee. Per l'Europa vogliamo provarci fino all'ultimo, daremo tutto per cercare di raggiungerla".



Buongiorno è tornato poi a parlare della sua scelta di restare al Torino e di quel no all'Atalanta pronunciato in estate pur di continuare a vestire la maglia granata: "Ci ho riflettuto molto e ci ho pensato, poi ho deciso di rimanere al Toro. L'ho fatto per il forte legame che ho con il club e per il grande senso di appartenenza alla maglia granata".



Infine, il difensore ha parlato dei prossimi impegni con la Nazionale italiana: "Sì, sono pronto a partire tra qualche ora. La Nazionale è il sogno di tutti i bambini, per me è un orgoglio vestire la maglia dell'Italia ed è un grandissimo orgoglio"