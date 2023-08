Non è ancora detta l'ultima parola riguardo al possibile passaggio di Alessandro Buongiorno all'Atalanta. Il difensore del Torino, infatti, ha chiesto qualche altra ora di tempo prima di dare una risposta definitiva alla società nerazzurra.



Buongiorno è molto legato al Torino, squadra nella quale è cresciuto e di cui è tifoso sin da bambino, per questo motivo lascerebbe a malincuore la squadra granata. L'accordo tra le società è già stato trovato, ora si attende solamente la risposta definitiva da parte del centrale difensivo.