Dopo la partita contro la Roma, Ivan Juric ha lasciato ai suoi giocatori non impegnati al Mondiale due settimane di vacanze. Alessandro Buongiorno ha deciso di trascorrere questo periodo in compagnia della fidanzata Margherita in Egitto.



Ma tra una visita e l'altra alle meraviglie egiziane, Buongiorno sta trovando anche il tempo di svolgere degli allenamenti personalizzati per farsi trovare in forma alla ripresa a Torino.