Alessandro Buongiorno è stato una delle poche belle sorprese del Torino in questa stagione al di sotto delle aspettative. Quando è stato chiamato in causa, l'ex Primavera ha sempre risposto presente tanto da essersi guadagnato la conferma per la prossima stagione.



E' molto probabile che la prossima estate in casa Torino ci sarà una vera e propria rivoluzione, con numerosi giocatori che verranno ceduti e tanti altri che arriveranno. La rivoluzione non dovrebbe però riguardare Buongiorno che, invece, resterà al Toro.