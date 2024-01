Torino, Buongiorno si opera? La decisione del club e le partite che salta

Piccolo sospiro di sollievo in casa Torino in merito alle condizioni di Alessandro Buongiorno, che si è infortunato alla spalla nel finale di gara della sfida di venerdì contro il Cagliari. Il club granata ha diramato un report medico, nel quale è stato annunciato che il difensore non si opererà: "Il Torino Football Club comunica che il calciatore Alessandro Buongiorno, in data odierna, alla presenza dello staff medico granata, è stato sottoposto a Roma a consulto con il professor Giovanni Di Giacomo, specializzato nella chirurgia della spalla. Alla luce del quadro strumentale e della visita clinica, è stata data indicazione di proseguire la terapia conservativa che il difensore porterà avanti nelle prossime settimane. Il quadro verrà rivalutato alla fine della riabilitazione, prima della ripresa in campo con la squadra".



TEMPI DI RECUPERO - Il giocatore dovrebbe rimanere ai box circa un mese, tornando a disposizione di Ivan Juric per l'inizio di marzo, mentre se fosse finito sotto i ferri sarebbe rimasto ai box per un periodo maggiore. Il pilastro della difesa granata sarà dunque out per le sfide di campionato contro Salernitana, Sassuolo, Lecce, Lazio e Roma. Dubbi sulla sfida contro la Fiorentina: maggiormente possibile rivedere in campo l’azzurro nella trasferta al Maradona contro il Napoli o nel match contro l’Udinese in Friuli.