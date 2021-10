Nonostante una buon prestazione ilè tornato da San Siro con un'altra sconfitta: il gol diha deciso una partita equilibrata che, per quanto fatto in campo, la formazione granata avrebbe meritato di pareggiare.Un concetto, questo, che ancheo ha espresso con un posto pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Continuiamo a lavorare per migliorarci. Continuiamo a lottare per questa maglia. Continuiamo a dare il massimo per non avere rimpianti. Grande prestazione di squadra contro un avversario forte, dispiace per il risultato. Siamo sulla strada giusta".