Torino, Buongiorno squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

Problema non di poco conto per il Torino: all'83esimo minuto della gara vinta 1-2 in casa del Cagliari è stato ammonito Alessandro Buongiorno, leader difensivo della formazione granata e obiettivo di mercato del Milan. Il centrale della Nazionale italiana era diffidato e dovrà quindi saltare il prossimo match di campionato, previsto all'Olimpico Grande Torino domenica 4 febbraio contro la Salernitana.



CHI GIOCA - Al posto di Buongiorno gioca Saba Sazonov, difensore georgiano del 2002 arrivato in estate e rivelatosi provvidenziale con salvataggi multipli nel finale di partita in Sardegna. Giocate decisive che dovrebbero indurre il tecnico Ivan Juric ad affidarsi a lui nella sfida tra squadre granata.