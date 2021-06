Salvatore Sirigu dopo gli Europei con ogni probabilità lascerà il Torino e il dt Davide Vagnati si è già messo alla ricerca del sostituto dell'estremo difensore sardo.



Tra i giocatori seguiti della società granata c'è anche Antonio Mirante, in cui contratto con la Roma scadrà a fine giugno e non verrà rinnovato. Il portiere non è la prima scelta ma è una soluzione low cost che il Torino sta valutando nel caso non riuscisse ad arrivare agli altri obiettivi.