Prosegue la ricerca disperata di un difensore da parte del Torino e tra i giocatori contatti dal dt Davide Vagnati c'è ance Shkodran Mustafi. Il calciatore tedesco è diposniible a parametro zero, dopo essersi liberato dallo Shalke 04 con cui ha giocato nell'ultima stagione.



Per il momento la trattativa è in una fase di stallo, il Torino sta infatti attendendo un segnale da parte dello stesso Mustafi sulla disponibilità a trattare l'eventuale passaggio alla società granata.