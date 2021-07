Dopo i sondaggi del Mainz, ora anche il Bordeaux ha chiesto informazioni al Torino per Ricardo Rodriguez. La società francese ha da poco ingaggiato come allenatore Vladimir Petkovic, l'ex ct della nazionale svizzera che Rodriguez lo conosce molto bene.



Una vera e prorpria offerta per Rodriguez non è ancora arrivata, ma il Torino è pronto ad ascoltare le proproste del Bordeaux: il terzino svizzero non rientra infatti più nei piani della società.