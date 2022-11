Sasa Lukic è uno dei giocatori che lasceranno il Torino, resta solo da capire se a gennaio o a fine campionato. Tra le squadre interessate al centrocampista serbo, oltre alla Roma, c'è anche il Leeds United.



Il club inglese sta seguendo da vicino Lukic anche in queste settimane in cui è impegnato con la sua Serbia ai Mondiali in Qatar: un'offerta vera e propria dall'Inghilterra per il centrocampista non è ancora arrivata ma, al termine della Coppa del Mondo, la trattativa potrebbe iniziare.