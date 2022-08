Dopo quasi tre mesi, fatti di arrabbiature per il mercato e in cui c'è stata anche la famosa lite con Davide Vagnati, Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa. C'è molta attesa per quello che dirà l'allenatore del Torino, che non rilascia dichiarazioni in pubblico dalla fine dello scorso campionato.



Juric è fino a oggi l'unico allenatore delle squadre di serie A a non aver ancora parlato in conferenza stampa