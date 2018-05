Il Torino insiste per portare in Italia Aymen Barkok, centrocampista classe 1998 di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Come riporta Sky Sport, il club granata sta trattando sul costo del cartellino: la richiesta è di 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, il Torino invece non vorrebbe superare i 5-6 milioni di euro senza l’inserimento di nessuna clausola. La trattativa tra i due club dunque prosegue.