Contro la Juventus ha assistito all'intera partita dalla panchina ma per la partita di sabato contro l'Udinese Nicolas Nkoulou potrebbe tornare in campo. Il difensore camerunese è stato costretto a rimanere ai box per circa un mese a causa del Covid, la scorsa settimana ha svolto un allenamento differenziato, per ritrovare la migliore condizione fisica, ora ha ripreso ad allenarsi con i propri compagni.



Sabato, nell'anticipo che il Torino giocherà contro l'Udinese, Nkoulou potrebbe tornare nel suo consueto ruolo al centro della difesa.